‘चौकीदार राज में हो रही चोरी’, सपा सांसद रुचि वीरा बोलीं- चंपत राय-अनिल मिश्रा का इस्तीफा महज दिखावा!

रुचि वीरा ने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि "एक तरफ चौकीदार ने जनता से तरह तरह के बड़े-बड़े वादे किए और तीन बार सत्ता हासिल की, लेकिन दूसरी तरफ उसी चौकीदार के राज में अब राम मंदिर में चोरी की घटनाएं हो रही हैं।" उन्होंने कहा कि यह देश भर के करोड़ों राम-भक्तों की गहरी आस्था के साथ सीधा खिलवाड़ है। सांसद ने स्पष्ट मांग की कि अब चौकीदार को सामने आकर इस पूरी घटना पर जवाब देना चाहिए।