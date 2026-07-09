Mamata Banerjee Egg Attack: अंडे फेंकने की घटना पर एस टी हसन ने कहा, ऐसा आजाद भारत में पहले नहीं देखा

ST Hasan On Mamata Banerjee Rally Egg Attack: डॉ. एस.टी. हसन ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए अपना भारी आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, क्या ऐसा आजाद हिंदुस्तान में कभी हुआ था आज तक? अंडे फेंके जा रहे हैं, मारपीट कर रहे है, घर जला रहे हैं और तोड़फोड़ की जा रही है। पहले दिन से ही इनका चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल का इतना बड़ा नेता, जो पंद्रह साल तक मुख्यमंत्री रही हो, उसके ऊपर अंडे फिकवा रहे हो क्या सारी सभ्यता खत्म हो गई? क्या सारी तहजीबे खत्म हो गईं हैं?"