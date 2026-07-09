UP Vigilance Raid: अलमारियों से निकले नोट, घर में मिला सोने का खजाना,पूर्व ARTO के यहां 35 करोड़ की संपत्ति

विजिलेंस टीम जब आरोपी के आवास पर पहुंची तो किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और बहुमूल्य संपत्ति बरामद होगी। तलाशी के दौरान टीम ने घर के अलग-अलग कमरों, अलमारियों, फर्नीचर और अन्य स्थानों की बारीकी से जांच की। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर पैकेट बनाकर छिपाकर रखे गए करीब 1 करोड़ 62 लाख रुपये नकद बरामद किए गए। अधिकारियों के अनुसार नकदी को बेहद सुनियोजित तरीके से अलग-अलग स्थानों पर छिपाया गया था। टीम ने पूरी सतर्कता और तकनीकी सहायता के साथ घर की गहन तलाशी ली, जिसके बाद यह नकदी बरामद हो सकी।