अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत तेज, राहुल गांधी-मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

Ram Mandir Donation Scam: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने इस मामले की स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने तथा ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की मांग की है।