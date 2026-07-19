Rajkot Double Murder: राजकोट डबल मर्डर केस का खुलासा, पूर्व प्रेमिका और पति की हत्या के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार

दिन के समय जब सुरेश ने अपनी पूर्व प्रेमिका दुर्गा को उसके पति रोहित के साथ खुशहाल देखा, तो दोनों की हत्या की साजिश रची। रात के अंधेरे में सुरेश लोहे की मजबूत पाइप लेकर खेत के कमरे में पहुंचा। वहां सो रहे दंपती पर उसने अचानक हमला कर दिया। सबसे पहले उसने रोहित के सिर पर पाइप से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पति को बचाने के लिए बीच में आई पूर्व प्रेमिका दुर्गा के सिर पर भी जानलेवा वार किए। सिर में गंभीर चोट लगने से दुर्गा की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।