Gandhidham Murder: गांधीधाम में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार, दोनों ने की थी लव मैरिज

आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही पति और उसके परिवार ने महिला के साथ मारपीट और मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बीती रात दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। आरोप है कि गुस्से में सुल्तान सुमरा ने पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस हमले में महिला को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में महिला का हाथ पिटाई के चलते नीला और सूजा हुआ दिख रहा था।