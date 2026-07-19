Gujarat ATS: जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल मामला, भरूच तक पहुंची एटीएस की जांच, मदरसे का कनेक्शन आया सामने

इस मामले में एटीएस के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआइजी) सुनील जोशी ने बताया था कि आरोपी वर्ष 2023 से टाइमर आइईडी बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। आइडी बम एसेम्बल कर उसे आठ बार ब्लास्ट कर टेस्ट भी कर चुके हैं। इसके लिए आरोपियों ने जरूरी सामग्री को स्थानीय बाजार से खुद की बचत के पैसों से खरीदा था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी केमिकल खरीदे थे। आरोपियों ने 'अकेला मजाहिद कैसे करे' किताब में दी गई जानकारी से बम बनाए। बता दें कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को 8 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। इस मामले में पकड़े गए संदिग्‍ध आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। इससे पहले ATS ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े पांच अन्य लोगों का पता चला था।