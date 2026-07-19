लद्दाख में रासायनिक खादों पर पूरी तरह रोक, अब सिर्फ जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने किसानों और कृषि से जुड़े संगठनों को सलाह दी है कि वे खेती में केवल जैविक खादों और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें। यह फैसला लद्दाख के नाजुक पर्यावरण को बचाने के लिए लिया गया है। रासायनिक खादों के कम इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी और पानी के स्रोत भी सुरक्षित रहेंगे।