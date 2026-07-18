Ayodhya: महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज का बड़ा बयान, चंपत राय को लेकर उठाए सवाल, 2027 चुनाव का भी किया जिक्र

Ayodhya Seer Targets Champat Rai: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े मुद्दों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अयोध्या में महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि चंपत राय को राम मंदिर से नहीं हटाया गया तो इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि प्रभावित हो सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसका असर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है।