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Ayodhya: महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज का बड़ा बयान, चंपत राय को लेकर उठाए सवाल, 2027 चुनाव का भी किया जिक्र

Ayodhya Vishnu Das Maharaj: अयोध्या में महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज ने चंपत राय को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें न हटाने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि प्रभावित हो सकती है।
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अयोध्या

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Ritesh Singh

Jul 18, 2026

चंपत राय को लेकर 2027 चुनाव पर जताई चिंता (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

चंपत राय को लेकर 2027 चुनाव पर जताई चिंता (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Ayodhya Seer Targets Champat Rai:  श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े मुद्दों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अयोध्या में महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि चंपत राय को राम मंदिर से नहीं हटाया गया तो इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि प्रभावित हो सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसका असर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है।

महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज के इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि, उनके इन बयानों पर संबंधित पक्षों की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

राम मंदिर प्रबंधन को लेकर जताई नाराजगी

मीडिया से बातचीत के दौरान महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज ने राम मंदिर के प्रबंधन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मंदिर से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इनका प्रभाव आम श्रद्धालुओं की भावनाओं पर भी पड़ रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि चंपत राय को राम मंदिर से हटाया जाना आवश्यक है। उनके अनुसार, मौजूदा परिस्थितियों में मंदिर प्रबंधन को लेकर उठ रहे विवादों का असर सरकार की छवि पर भी पड़ रहा है।

2027 के विधानसभा चुनाव का किया उल्लेख

अपने बयान में महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा स्थिति में बदलाव नहीं किया गया तो इसका राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि प्रभावित होने की आशंका है और इसका असर 2027 के चुनावी माहौल पर भी पड़ सकता है। हालांकि, यह उनका राजनीतिक आकलन और व्यक्तिगत मत है। चुनावी परिणाम अनेक सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारकों पर निर्भर करते हैं।

धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज

महामंडलेश्वर के बयान के बाद अयोध्या सहित प्रदेश के राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राम मंदिर देश की आस्था का प्रमुख केंद्र है और उससे जुड़े किसी भी बयान पर व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। राजनीतिक विश्लेषक अरविन्द कांत त्रिपाठी  का मानना है कि राम मंदिर से जुड़े विषय लगातार सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने रहते हैं। ऐसे में किसी प्रमुख धार्मिक संत का बयान स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाता है।

संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार

महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज के बयान के बाद अब लोगों की निगाहें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। समाचार लिखे जाने तक ट्रस्ट या चंपत राय की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। राजनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में दिए गए ऐसे बयानों पर संबंधित पक्ष का जवाब आने के बाद ही पूरे विवाद की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।

राम मंदिर से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े प्रशासनिक व प्रबंधन संबंधी विषय समय-समय पर चर्चा में आते रहे हैं। मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है और इसके साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर भी अलग-अलग स्तरों पर सुझाव और आलोचनाएं सामने आती रही हैं। सूत्रों का मानना है कि इतने बड़े धार्मिक स्थल के संचालन में पारदर्शिता, बेहतर प्रबंधन और समय-समय पर उठने वाले प्रश्नों का उचित समाधान आवश्यक होता है, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे।

 बयानबाजी के बीच बढ़ी हलचल

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों की ओर से बयानबाजी का दौर धीरे-धीरे तेज होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर दिए जाने वाले बयान भी चर्चा का केंद्र बन रहे हैं। विश्लेषक अरविंद कांत त्रिपाठी  का कहना है कि चुनाव नजदीक आने के साथ विभिन्न दलों और सामाजिक-धार्मिक संगठनों की सक्रियता और बढ़ सकती है। हालांकि, किसी भी राजनीतिक प्रभाव या चुनावी परिणाम का आकलन समय से पहले करना संभव नहीं होता।

आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी निगाहें

फिलहाल महामंडलेश्वर विष्णु दास महाराज के बयान ने अयोध्या से लेकर प्रदेश की राजनीति तक नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, चंपत राय अथवा राज्य सरकार की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है। आने वाले दिनों में यदि संबंधित पक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करता है, तो इस मुद्दे पर चल रही चर्चाओं को नई दिशा मिल सकती है।

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Updated on:

18 Jul 2026 01:20 pm

Published on:

18 Jul 2026 01:20 pm

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