रातभर इंजेक्शन पर रहे अभिजीत दिपके, बोले- अभी भी कमजोरी है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी

Abhijit Dipke health update NEET protest: नीट (NEET) परीक्षा में गड़बड़ी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर डटे 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके की तबीयत बिगड़ने के बाद भी उनके हौसले डिगे नहीं हैं। तेज बुखार और शरीर में असहनीय दर्द के बीच रातभर अस्पताल और डॉक्टरों की देखरेख में ड्रिप-इंजेक्शन लगवाने के बाद वह शुक्रवार सुबह एक बार फिर आंदोलन स्थल पर लौट आए। दिपके ने दो टूक कहा है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, उनका शांतिपूर्ण सत्याग्रह जारी रहेगा।