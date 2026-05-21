शुभेन्दु सरकार का अवैध घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, सीधे पकड़कर BSF को सौंपेगी राज्य पुलिस

अटकलें लगाई गईं कि यह नाम जादवपुर की टीएमसी सांसद सायोनी घोष का हैं। वहीं सायोनी घोष ने साफ इनकार किया। सायोनी ने लिखा कि यह निश्चित रूप से वह सायोनी घोष नहीं है, जिसने साधारण पृष्ठभूमि से शुरुआत की और राजनीति से कोई अचानक फायदा नहीं लिया। उन्होंने झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और कहा कि उनकी सारी संपत्ति चुनावी हलफनामे में घोषित है।