पिता का सपना, ससुर का वादा! ‘अफसर बहू’ जिज्ञासा की घर वापसी बनी भावनाओं का उत्सव, गांव ने देखा गर्व का पल

Lady Sub Inspector Story: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक अनोखा और भावुक दृश्य देखने को मिला, जब सब इंस्पेक्टर जिज्ञासा यादव ट्रेनिंग पूरी कर पहली बार वर्दी में अपने ससुराल पहुंचीं। उनके स्वागत के लिए घर के बाहर रेड कार्पेट बिछाया गया, बैंड-बाजे बजाए गए और पूरे सम्मान के साथ उनका अभिनंदन किया गया। यह स्वागत केवल एक बहू का नहीं, बल्कि उस संघर्ष और संकल्प का था, जिसने हर बाधा को पार कर यह मुकाम हासिल किया।