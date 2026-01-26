Traffic Diversion: 27 जनवरी को बंद रहेंगे यहां के कई रास्ते, डायवर्सन प्लान जारी, देखें

Traffic Diversion प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
Traffic Diversion: भिलाई में 27 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण व अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का सम्मेलन होगा। इस मौके पर जिलेभर में वीवीआईपी व वीआईपी मूवमेंट रहेगा। आम जनता की सुविधा और सुचारू यातायात संचालन को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस दुर्ग द्वारा विशेष रूट डायवर्सन प्लान लागू किया गया है। वहीं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और 27 जनवरी को दुर्ग शहर के भीतर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
शहीद चौक दुर्ग से राजनांदगांव जाने वाले वाहन अग्रसेन चौक, इंदिरा मार्केट, पटेल चौक, गंजपारा, पुलगांव चौक, राजेंद्र पार्क, चर्च गेट, चौपाटी टर्निंग, उतई तिराहा, जेल रोड, महाराजा चौक होकर पुलगांव चौक जा सकेंगे। सेक्टर की ओर से दुर्ग शहर में प्रवेश करने वाले वाहन जो ठगड़ा बंध पुल से आएंगे, वे जेल तिराहा, समृद्धि मार्केट, साईं द्वार से होते हुए राजेंद्र पार्क से दुर्ग आ सकेंगे।
जो वाहन वाय शेप ब्रिज दुर्ग से पुलगांव जाना चाहते हैं, वे वाय शेप ब्रिज से होते हुए मालवीय नगर, राजेंद्र प्रसाद चौक, चर्च चौपाटी टर्न, साईं द्वार, कासिरिडीह, जेल तिराहा दुर्ग, महाराजा चौक, पद्मनाभपुर मार्ग से होकर पुलगांव जा सकेंगे।
दुर्ग से रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा, गंडई, सलहेवारा, रेंगाखार जाने वाली बसें धमधा ओवरब्रिज के पहले गंज मंडी एफसीआई गोदाम में पार्किंग करेंगी व वहीं से क्रमवार आकर सवारी लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगी। दुर्ग से राजनांदगांव, खैरागढ़, बालोद, डोंगरगढ़, दल्लीराजहरा, धमतरी, अर्जुंदा जाने वाली बसें पुलिस लाइन दुर्ग - गंजपारा में पार्किंग करेंगी व जीवन प्लाजा के सामने से सवारी लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगी। दुर्ग से पाटन, रानीतराई, धमतरी जाने वाली बसें महिला समृद्धि बाजार, सिविल लाइन दुर्ग के सामने पार्किंग करेंगी। वहीं से सवारी लेकर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगी।
