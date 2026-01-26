गणतंत्र दिवस पर टूटता है प्रोटोकॉल, जब दुर्ग में हॉकी स्टिक थामे आमने-सामने होते हैं साहब और जनता, जानिए अनूठी परंपरा

इस मैच की खूबसूरती यह है कि मैदान पर उतरते ही पद का रसूख पीछे छूट जाता है। एडवोकेट अमर चोपड़ा बताते हैं कि कई बार खेल के दौरान अधिकारी चोटिल हुए, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। पूर्व सीएसपी आज़ाद शत्रु बहादुर के पैर में चोट आई थी, फिर भी वे प्राथमिक उपचार के बाद मैदान में डटे रहे। इसी तरह जिले में कलेक्टर रहे बसंत प्रताप सिंह, जवाहर श्रीवास्तव व उमेश अग्रवाल भी चोट लगने के बाद मैदान में डटे रहे।