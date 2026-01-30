गुमराह कर पेट्रोल पंप शुरू हुआ निर्माण, अब अदालत और प्रशासन के घेरे में… नियमों की अनदेखी या मिलीभगत?

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाईनगर जिले में चंद्रनगर (कोहका) में प्रस्तावित पेट्रोल पंप निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बाद तहसीलदार ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की गई है। कॉलोनीवासियों का आरोप है कि उन्हें गुमराह कर पेट्रोल पंप का निर्माण शुरू किया गया, जिससे जान-माल का खतरा पैदा हो गया है।