गुमराह कर पेट्रोल पंप शुरू हुआ निर्माण, अब अदालत और प्रशासन के घेरे में... नियमों की अनदेखी या मिलीभगत?(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाईनगर जिले में चंद्रनगर (कोहका) में प्रस्तावित पेट्रोल पंप निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के बाद तहसीलदार ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की गई है। कॉलोनीवासियों का आरोप है कि उन्हें गुमराह कर पेट्रोल पंप का निर्माण शुरू किया गया, जिससे जान-माल का खतरा पैदा हो गया है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, अग्रसेन आईटीआई के सामने चंद्रनगर क्षेत्र में चारों ओर मिट्टी के बड़े-बड़े टीले बनाकर यह बताया गया था कि यहां एक काम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि 20 फीट की सड़क पर कब्जा कर उसे संकरा कर दिया गया है और उसी स्थान पर पेट्रोल पंप का निर्माण किया जा रहा है।
कॉलोनीवासियों का कहना है कि सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जिससे नाराज होकर लोगों ने विरोध तेज कर दिया।
स्थानीय महिलाओं और रहवासियों का आरोप है कि नियमों के अनुसार पेट्रोल पंप के 30 मीटर के दायरे में न तो आवासीय क्षेत्र होना चाहिए और न ही स्कूल या कॉलेज। इसके बावजूद कॉलोनी के बीच पेट्रोल पंप की अनुमति कैसे दी गई, यह गंभीर जांच का विषय है।
कॉलोनी की सैकड़ों महिलाओं ने सांसद विजय बघेल, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, दुर्ग कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को मामले से अवगत कराया। वार्ड पार्षद अभिषेक मिश्रा ने भी कॉलोनीवासियों की बैठक में पेट्रोल पंप किसी भी स्थिति में न खुलने देने का आश्वासन दिया।
चंद्रनगर विकास समिति की संयोजक शारदा गुप्ता ने कहा कि पेट्रोल पंप के लिए न तो पर्याप्त जगह है और न ही सड़क की चौड़ाई मानकों के अनुरूप है। ऐसे में अनुमति किस आधार पर दी गई, इसकी जांच जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है।
इस संबंध में हुई बैठक में चंद्रनगर विकास समिति के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिनमें शारदा गुप्ता, सुगंधी सोनी, संतोष सोनी, निर्मल भारती, रेखा ब्रम्हे, बसंत शुक्ला, बसंत भारती, बीजे आनंद, दिनेश विश्वकर्मा, राजकुमार ब्रम्हे, प्रशांत पासवान, सत्यप्रकाश आर्य, संजय भारती सहित कई महिलाएं शामिल रहीं।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग