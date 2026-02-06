सीएसवीटीयू में जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया, CM साय के निर्देश… यूटीडी के 27 पदों पर होगी नियुक्ति

सीएसवीटीयू में भर्ती प्रक्रिया रुकने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। वर्ष 2023 में माइनिंग इंजीनियरिंग और फायर सेफ्टी डिप्लोमा के नौ पदों के लिए करीब तीन हजार अभ्यर्थियों से आवेदन और शुल्क लिए गए, लेकिन दो वर्ष बाद भी परीक्षा और साक्षात्कार नहीं हो सके। इसी तरह वर्ष 2016 में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 67 पदों की भर्ती आरक्षण रोस्टर के विवाद में अटक गई थी, जो आज तक लंबित है।