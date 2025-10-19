Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

Bus Route Diversion: दीपावली में भीड़ बढ़ी तो पुलिस ने बदले रास्ते, अब गाड़ियां चलेंगी नए रूट से

Bus Route Diversion: दीपावली त्यौहार पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए बस्तर यातायात पुलिस ने 18 से 22 अक्टूबर तक शहर में रूट डायवर्जन लागू किया है।

less than 1 minute read

कांकेर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 19, 2025

यातायात पुलिस ने लागू किया रूट डायवर्जन (Photo source- Patrika)

यातायात पुलिस ने लागू किया रूट डायवर्जन (Photo source- Patrika)

Bus Route Diversion: दीपावली त्यौहार में बाजाराें में भीड़भाड को देखते हुए 18 से 22 अक्टूबर तक शहर में बस एवं छोटी/बड़ी गाड़ियों का डायवर्सन किया गया है। जगदलपुर से रायपुर की ओर जाने वाली यात्री बसें केवीके से बस स्टैंड, वापस ज्ञानी चौक पंडरीपानी चौक, सेन चौक होते हुए गंतव्य की ओर जाएगी तथा रायपुर से जगदलपुर की ओर जाने वाली यात्री बसें ऊपर नीचे रोड़, सेन चौक, पंडरी पानी चौक, ज्ञानी ढाबा चौक होते बस स्टैंड पुन: वापस ज्ञानी ढाबा चौक, केवीके होते हुए जाएगी।

रायपुर की ओर से आने वाली छोटी-बड़ी मालवाहक वाहन माकड़ी से कृषि विज्ञान केंद्र व जगदलपुर की ओर से आने वाली छोटी बड़ी मालवाहक वाहने कृषि विज्ञान केंद्र से माकड़ी होते रवाना होगी। शहर में संजय नगर, शीतला पारा एवं घड़ी चौक से आने वाले छोटी वाहन कलेक्टर बांग्ला से ऊपर नीचे रोड, सेन चौक होते हुए पंडरीपानी, भरदेभाटा, ज्ञानी चौक होते हुए शहर जाएगी।

Bus Route Diversion: इसके अतिरिक्त बल शहर में डायवर्सन हेतु शीतला पारा तालाब, सेन चौक, लगाया गया है ताकि शहर में मार्ग व्यवस्था प्रभावित न हो। दुकान के बाहर रोड में समान लगाकर व्यापार ना करें एवं ग्राहक निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ी कर खरीदारी करें।

खबर शेयर करें:

