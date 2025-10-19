Bus Route Diversion: दीपावली में भीड़ बढ़ी तो पुलिस ने बदले रास्ते, अब गाड़ियां चलेंगी नए रूट से

Bus Route Diversion: दीपावली त्यौहार में बाजाराें में भीड़भाड को देखते हुए 18 से 22 अक्टूबर तक शहर में बस एवं छोटी/बड़ी गाड़ियों का डायवर्सन किया गया है। जगदलपुर से रायपुर की ओर जाने वाली यात्री बसें केवीके से बस स्टैंड, वापस ज्ञानी चौक पंडरीपानी चौक, सेन चौक होते हुए गंतव्य की ओर जाएगी तथा रायपुर से जगदलपुर की ओर जाने वाली यात्री बसें ऊपर नीचे रोड़, सेन चौक, पंडरी पानी चौक, ज्ञानी ढाबा चौक होते बस स्टैंड पुन: वापस ज्ञानी ढाबा चौक, केवीके होते हुए जाएगी।