राजनंदगांव

Chhattisgarh news: दीपावली पर खास सम्मान! स्वच्छता दीदियों को मिला सेवा के लिए साड़ियों का तोहफा

Chhattisgarh news: मां पाताल भैरवी मंदिर सेवा समिति ने दीपावली से पहले 70 स्वच्छता दीदियों को साड़ियां भेंट कर उनके निस्वार्थ सेवा भाव को सम्मानित किया।

less than 1 minute read

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 17, 2025

स्वच्छता दीदियों को मिली साड़ियों की सौगात (Photo source- Patrika)

स्वच्छता दीदियों को मिली साड़ियों की सौगात (Photo source- Patrika)

Chhattisgarh news: जहां एक ओर समाज के हर वर्ग को स्वच्छता की अहमियत समझ में आने लगी है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफाई कार्य को केवल काम नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम मानते हैं। ऐसे ही सेवा भाव से ओतप्रोत स्वच्छता दीदियों का समान करते हुए मां पाताल भैरवी मंदिर सेवा समिति बर्फानी धाम ने एक अनूठी पहल की है।

Chhattisgarh news: 70 स्वच्छता दीदियों को साड़ियां भेंट

समिति के अध्यक्ष राजेश मारू और वरिष्ठ पत्रकार कमलेश सिमनकर द्वारा परंपरा के अनुरूप इस वर्ष भी दीपावली त्यौहार से पहले शासकीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में कार्यरत मेटास कंपनी की 70 स्वच्छता दीदियों को साड़ियां भेंट कर सम्मानित किया गया।

सिर्फ दीदियों को ही नहीं, बल्कि अस्पताल में आने वाले अज्ञात या बेसहारा मरीजों के लिए भी मंदिर समिति ने मानवीयता की मिसाल पेश की। इस कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. अतुल मनोहर देशकर, सह अधीक्षक डॉ. पवन जेठानी, मेडिसिन विभाग से डॉ. प्रकाश खूंटे, मेटास कंपनी के मैनेजर चौहान और पवन साहू उपस्थित रहे।

आरामदायक बनाना इनका नियमित कार्य

Chhattisgarh news: स्वच्छता दीदियां अस्पताल में केवल सफाई तक सीमित नहीं रहतीं। वे मरीजों की देखभाल में उस स्तर तक समर्पित रहती हैं, जो अक्सर मरीजों के अपने परिजन भी नहीं निभा पाते। दिन-रात मेहनत कर वार्ड को स्वच्छ, सुरक्षित और मरीजों के लिए आरामदायक बनाना इनका नियमित कार्य है। इन दीदियों का कहना है कि हमें केवल तनवाह नहीं चाहिए, थोड़ा समान और पहचान हमें ताकत देता है। यह पहल उनके उसी समान को समाज के सामने उजागर करती है।

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

