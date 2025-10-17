Chhattisgarh news: दीपावली पर खास सम्मान! स्वच्छता दीदियों को मिला सेवा के लिए साड़ियों का तोहफा

Chhattisgarh news: स्वच्छता दीदियां अस्पताल में केवल सफाई तक सीमित नहीं रहतीं। वे मरीजों की देखभाल में उस स्तर तक समर्पित रहती हैं, जो अक्सर मरीजों के अपने परिजन भी नहीं निभा पाते। दिन-रात मेहनत कर वार्ड को स्वच्छ, सुरक्षित और मरीजों के लिए आरामदायक बनाना इनका नियमित कार्य है। इन दीदियों का कहना है कि हमें केवल तनवाह नहीं चाहिए, थोड़ा समान और पहचान हमें ताकत देता है। यह पहल उनके उसी समान को समाज के सामने उजागर करती है।