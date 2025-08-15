Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अंबिकापुर

Burnt alive: साप्ताहिक बाजार में मटन विक्रेता पर पेट्रोल छिडक़ कर लगा दी आग, आदतन अपराधी है युवक

Burnt alive: आग लगने से गंभीर रूप से झुलसे दुकानदार को अंबिकापुर के अस्पताल में कराया गया है भर्ती, पुलिस ने आदतन अपराधी को किया गिरफ्तार

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 15, 2025

Burnt alive
Set fire accused arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. बलरामपुर जिले के बरियों स्थित साप्ताहिक बाजार में मटन की कीमत को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक ने मटन विक्रेता पर पेट्रोल डालकर आग (Burnt alive) लगा दी। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। इस मामले में घायल के साले की रिपोर्ट पर पुलिस ने आदतन शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर जिले में लूट, चोरी, मारपीट, अवैध नशीली दवाइयों का व्यापार एवं अन्य प्रकरण में अपराध दर्ज हैं।

बलरामपुर जिले के राजपुर नपं के वार्ड क्रमांक 6 निवासी अंकित बुंदेलखंडी ने 8 अगस्त को बरियों चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 7 अगस्त को साप्ताहिक बाजार बरियों में मटन बेचने अपने जीजा बलराम कटारे के साथ आया था। शाम को बरियों निवासी विकास दास वहां पहुंचा और कहा कि इतना महंगा मटन क्यों बेच रहे हो?

यह कहकर वह झगड़ा करते धमकी देकर चला गया। कुछ देर बाद शाम 5.30 बजे विकास दास अपने शर्ट के नीचे पानी के बोतल में पेट्रोल छिपाकर लाया और उसके जीजा बलराम कटारे के ऊपर छिडक़ कर लाइटर से आग (Burnt alive) लगा दी। उसी समय पेट्रोल के छींटे इसके ऊपर भी पड़े और बीच-बचाव करते समय उसका बायां कान व बांह जल गया।

ये भी पढ़ें

Girl brutal murder: युवती की चाकू से गोदकर हत्या, प्रेम-प्रसंग की आशंका, पिता पहुंचा तो बेटी के सीने में गड़ा था चाकू
अंबिकापुर
Girl brutal murder

इसके अलावा दुकान में बिक्री के रुपए भी जल गए। वारदात के बाद विकास को पकडऩे दौड़ाए तो वहां से भाग गया। इधर गंभीर रूप से झुलसे बलराम को अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसका इलाज जारी है।

Burnt alive: पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

रिपोर्ट पर बरियों चौकी पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी विकास दास पिता धनुकधारी दास (Burnt alive) उम्र 24 वर्ष निवासी बरियों बांसपारा को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, पेट्रोल वाला प्लास्टिक बोतल व लाइटर बरामद किया गया है।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक विजय गुप्ता, प्रदीप यादव, बृजभान पैकरा, आरक्षक जगनाथ केराम, सुबोध पैकरा, सुरेन्द्र रवि, राममुरत यादव व रंजीत गुप्ता शामिल रहे।

इन मामलों में भी पुलिस को आरोपी की थी तलाश

आरोपी (Burnt alive) शातिर अपराधी है। इसके ऊपर पूर्व में भी लूट, चोरी, मारपीट, अवैध नशीली दवाइयों का व्यापार संबंधी अपराध न्यायालय में विचाराधीन है।

वर्तमान में आरोपी विकास दास के विरूद्ध सरगुजा जिले के थाना मणिपुर, थाना गांधीनगर एवं बलरामपुर जिले के थाना शंकरगढ़ में दर्ज चोरी के मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन शातिर होने से पकड़ में नहीं आ रहा था।

ये भी पढ़ें

Online fraud: ऑनलाइन मंगाई थी टी-शर्ट, एक्सचेंज के नाम पर 97 हजार रुपए की लग गई चपत
अंबिकापुर
Online fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 02:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Burnt alive: साप्ताहिक बाजार में मटन विक्रेता पर पेट्रोल छिडक़ कर लगा दी आग, आदतन अपराधी है युवक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.