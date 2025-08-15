Burnt alive: साप्ताहिक बाजार में मटन विक्रेता पर पेट्रोल छिडक़ कर लगा दी आग, आदतन अपराधी है युवक

अंबिकापुर. बलरामपुर जिले के बरियों स्थित साप्ताहिक बाजार में मटन की कीमत को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक ने मटन विक्रेता पर पेट्रोल डालकर आग (Burnt alive) लगा दी। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। इस मामले में घायल के साले की रिपोर्ट पर पुलिस ने आदतन शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर जिले में लूट, चोरी, मारपीट, अवैध नशीली दवाइयों का व्यापार एवं अन्य प्रकरण में अपराध दर्ज हैं।