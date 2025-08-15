Burnt alive: साप्ताहिक बाजार में मटन विक्रेता पर पेट्रोल छिडक़ कर लगा दी आग, आदतन अपराधी है युवक

अंबिकापुर. बलरामपुर जिले के बरियों स्थित साप्ताहिक बाजार में मटन की कीमत को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक ने मटन विक्रेता पर पेट्रोल डालकर आग (Burnt alive) लगा दी। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। इस मामले में घायल के साले की रिपोर्ट पर पुलिस ने आदतन शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ बलरामपुर, सरगुजा व सूरजपुर जिले में लूट, चोरी, मारपीट, अवैध नशीली दवाइयों का व्यापार एवं अन्य प्रकरण में अपराध दर्ज हैं।
बलरामपुर जिले के राजपुर नपं के वार्ड क्रमांक 6 निवासी अंकित बुंदेलखंडी ने 8 अगस्त को बरियों चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 7 अगस्त को साप्ताहिक बाजार बरियों में मटन बेचने अपने जीजा बलराम कटारे के साथ आया था। शाम को बरियों निवासी विकास दास वहां पहुंचा और कहा कि इतना महंगा मटन क्यों बेच रहे हो?
यह कहकर वह झगड़ा करते धमकी देकर चला गया। कुछ देर बाद शाम 5.30 बजे विकास दास अपने शर्ट के नीचे पानी के बोतल में पेट्रोल छिपाकर लाया और उसके जीजा बलराम कटारे के ऊपर छिडक़ कर लाइटर से आग (Burnt alive) लगा दी। उसी समय पेट्रोल के छींटे इसके ऊपर भी पड़े और बीच-बचाव करते समय उसका बायां कान व बांह जल गया।
इसके अलावा दुकान में बिक्री के रुपए भी जल गए। वारदात के बाद विकास को पकडऩे दौड़ाए तो वहां से भाग गया। इधर गंभीर रूप से झुलसे बलराम को अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसका इलाज जारी है।
रिपोर्ट पर बरियों चौकी पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी विकास दास पिता धनुकधारी दास (Burnt alive) उम्र 24 वर्ष निवासी बरियों बांसपारा को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, पेट्रोल वाला प्लास्टिक बोतल व लाइटर बरामद किया गया है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक विजय गुप्ता, प्रदीप यादव, बृजभान पैकरा, आरक्षक जगनाथ केराम, सुबोध पैकरा, सुरेन्द्र रवि, राममुरत यादव व रंजीत गुप्ता शामिल रहे।
आरोपी (Burnt alive) शातिर अपराधी है। इसके ऊपर पूर्व में भी लूट, चोरी, मारपीट, अवैध नशीली दवाइयों का व्यापार संबंधी अपराध न्यायालय में विचाराधीन है।
वर्तमान में आरोपी विकास दास के विरूद्ध सरगुजा जिले के थाना मणिपुर, थाना गांधीनगर एवं बलरामपुर जिले के थाना शंकरगढ़ में दर्ज चोरी के मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन शातिर होने से पकड़ में नहीं आ रहा था।