गुजरात को जल्द मिलेगी नई रेल सुविधा, 63 किमी रेलखंड पर 120 Kmph स्पीड ट्रायल सफल

रेलखंड में सीआरएस जांच का आज अंतिम दिन रहा। यह जांच रेलवे लाइन को यात्री सेवाओं के लिए खोलने से पहले का आखिरी तकनीकी चरण है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि फाइनल मंजूरी मिलने के बाद रूट पर रेल सेवाएं शुरू हो जाएंगीगी। जांच ​​के दौरान, रेलवे सुरक्षा आयुक्त (पश्चिमी सर्कल) ई. श्रीनिवास ने मोटर ट्रॉली का इस्तेमाल करके पूरे रेल सेक्शन की बारीकी से जांच की। शनिवार को, रूट पर अधिकतम सुरक्षित ऑपरेटिंग स्पीड का पता लगाने के लिए 120 किमी/घंटा की स्पीड का सफल ट्रायल किया गया।