‘सिर्फ राज ठाकरे की पार्टी में जाना बाकी रह गया है’, दल-बदल की चर्चाओं पर सुप्रिया सुले ने जताया ऐतराज; कांग्रेस में विलय की खबरों को भी किया खारिज

बात यहीं खत्म नहीं हुई, सुप्रिया सुले ने अफवाह बाजार पर तंज कसते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ दिया। उन्होंने गुस्से और मजाक के मिले-जुले लहजे में कहा कि अब हम सब सांसदों ने आपस में तय कर लिया है कि भारत की पार्टियों में बहुत हो गया, अब सीधे इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं। शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद अब सीधे अमरीका जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में काम करेंगे। देश में यही सब तो मजाक चल रहा है। सुप्रिया सुले ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनप्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है।