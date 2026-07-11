महाराष्ट्र में सियासी हलचल: दिल्ली जाने की अटकलों पर फडणवीस ने तोड़ी चुप्पी, बोले- ‘मैं परसों ही जाकर आया हूं’

Maharashtra Politics:महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है। नेताओं के बयान और कयासों का दौर इतनी तेजी से बदल रहा है कि कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। इस समय सबसे बड़ी चर्चा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भविष्य को लेकर हो रही है। राजनीतिक गलियारों में लगातार यह चर्चा चल रही है कि फडणवीस जल्द ही महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली यानी केंद्र की राजनीति में कदम रखने वाले हैं। विपक्ष इस पर लगातार चुटकियां ले रहा है, लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मीडिया के सामने ऐसा नपा-तुला और मजेदार जवाब दिया, जिसने कयास लगाने वालों को सोच में डाल दिया है।