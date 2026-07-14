Ayodhya Ram Temple: ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’: अयोध्या चंदा विवाद में 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या टूटेगी पीएम नरेंद्र मोदी’ की चुप्पी?

इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने राम मंदिर चंदे में कथित गबन और हेराफेरी की स्वतंत्र व कोर्ट-निगरानी में जांच (Court-Monitored Probe) की मांग वाली याचिकाओं पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए: केंद्र सरकार

, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर उनका जवाब तलब किया है। कोर्ट के इस रुख के बाद अब इस मामले की जांच के दायरे और पारदर्शिता को लेकर दबाव बेहद बढ़ गया है।