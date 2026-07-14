Instagram Child Abuse Content: सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री पर सरकार सख्त, SOP पालन अनिवार्य

MeitY Meta Notice: इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में हमारे बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है? यह सवाल एक बार फिर देश के सबसे बड़े नीतिगत गलियारों में गूंज रहा है। केंद्र सरकार ने अब साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों से जुड़े यौन शोषण और आपत्तिजनक कंटेंट (CSAM) के मामले में निर्धारित 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) का हर हाल में कड़ाई से पालन करना होगा। सरकार ने टेक कंपनियों को चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा होने पर कानूनी डंडा चलना तय है।