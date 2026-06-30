रतलाम में पुरी की तर्ज पर रथयात्रा, शिखर पर पुरी की ध्वजा

इस वर्ष के आयोजन की एक अपूर्व विशेषता यह है कि रथ के शिखर पर फहराई जाने वाली ध्वजा भी जगन्नाथ मंदिर, पुरी से विशेष रूप से मंगवाई गई है। यह पवित्र ध्वजा श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी और पुरी की अनुभूति कराएगी।भगवान जगन्नाथ के भक्त अनंत वशिष्ठ ने बताया कि रतलाम में यह रथयात्रा का सातवां वर्ष है, जो हर साल बड़े उत्साह के साथ निकाली जाती है। यह आयोजन हटीराम दरवाजा और मोहन टाकीज क्षेत्र के निवासियों द्वारा किया जा रहा है। यात्रा सुबह 11 बजे हटीराम दरवाजा से प्रारंभ होगी और शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।