‘Awarapan 2’ में होगी पाकिस्तानी सिंगर की एंट्री! मुस्तफा जाहिद की वापसी को लेकर हुई अटकलें तेज

बता दें, गाने की रिकॉर्डिंग दुबई में हो सकती है। फिलहाल, इस प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की मंजूरी का इंतजार है। हालांकि, न तो मुस्तफा जाहिद और न ही फिल्म के मेकर्स ने इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। दरअसल, 2016 के उरी आतंकी हमले के बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की कई संस्थाओं ने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करने का फैसला लिया था। हालांकि, 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी कलाकारों पर कानूनी बैन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी।