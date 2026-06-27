“3 महीने पति-पत्नी की तरह रहे थे मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी”, वरिष्ठ पत्रकार ने खोला सालों पुराना राज

बता दें, मिथुन और श्रीदेवी के अफेयर की खबरें 1980 के दशक की शुरुआत में आई फिल्म 'जाग उठा इंसान' के सेट से शुरू हुई थीं। कयास लगाए जाते हैं कि दोनों ने साल 1985 में गुपचुप शादी कर ली थी और 1988 तक साथ रहे। लेकिन जब श्रीदेवी को अहसास हुआ कि मिथुन अपनी पत्नी योगिता बाली को नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर समझा। बाद में साल 1996 में श्रीदेवी ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली, जिनसे उनकी दो बेटियां- जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं। दोनों ही अभिनेत्रियां अब बॉलीवुड में एक्टिव हैं, लेकिन इस कथित शादी का सच आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है।