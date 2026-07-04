यूपी पुलिस का कॉन्स्टेबल बना समय रैना के शो का विजेता, जानें कौन हैं कपिल दिनकर जिनकी गायकी ने जीते दिल

Kapil Dinkar UP Police: रियलिटी शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' का दूसरा एपिसोड आते ही सोशल मीडिया पर एक नया चेहरा चर्चा का विषय बन गया। ये चेहरा किसी फिल्मी दुनिया या कॉमेडी इंडस्ट्री से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ा है। यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबल कपिल दिनकर ने अपनी शानदार गायकी, हाजिरजवाबी और बेबाक अंदाज से जजों के साथ-साथ दर्शकों का भी दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने शो में कुल 1.5 लाख रुपये की इनामी राशि भी अपने नाम कर ली। आखिर कौन हैं कपिल दिनकर, चलिए जानते हैं।