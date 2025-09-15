Shweta Tiwari Fitness Secret: वर्कआउट हो या डायट, 2 बच्चों की मॉम श्वेता तिवारी से जानिए फिट रहने का फॉर्मूला

Shweta Tiwari Fitness Secret: टीवी की क्वीन श्वेता तिवारी को देखकर अक्सर यही सवाल मन में आता है कि आखिर वह बढ़ती उम्र को मात कैसे दे रही हैं? ‘कसौटी जिंदगी की’ से पॉपुलर हुईं श्वेता न सिर्फ अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छाई रहीं बल्कि अपनी फिटनेस और ब्यूटी की वजह से भी लाखों महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गईं। दो बच्चों की माँ होने के बावजूद उनकी ग्लोइंग स्किन और टोंड फिगर देखकर कोई भी कह सकता है कि वह उम्र के साथ और भी ग्रेसफुल होती जा रही हैं। उन्होंने हाल ही में Bharti Singh और Haarsh Limbachiyaa के Bharti TV इंटरव्यू में अपने फिटनेस के बारे में खुलकर चर्चा की और यह भी बताया कि कैसे उन्होंने 40 की उम्र में 10 किलो वजन घटाया था। जानते हैं उनकी यंग लुक के पीछे की कड़ी मेहनत को।