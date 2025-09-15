Shweta Tiwari Fitness Secret: वर्कआउट हो या डायट, 2 बच्चों की मॉम श्वेता तिवारी से जानिए फिट रहने का फॉर्मूला

Shweta Tiwari Fitness Secret: टीवी की क्वीन श्वेता तिवारी को देखकर अक्सर यही सवाल मन में आता है कि आखिर वह बढ़ती उम्र को मात कैसे दे रही हैं? ‘कसौटी जिंदगी की’ से पॉपुलर हुईं श्वेता न सिर्फ अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छाई रहीं बल्कि अपनी फिटनेस और ब्यूटी की वजह से भी लाखों महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गईं। दो बच्चों की माँ होने के बावजूद उनकी ग्लोइंग स्किन और टोंड फिगर देखकर कोई भी कह सकता है कि वह उम्र के साथ और भी ग्रेसफुल होती जा रही हैं। उन्होंने हाल ही में Bharti Singh और Haarsh Limbachiyaa के Bharti TV इंटरव्यू में अपने फिटनेस के बारे में खुलकर चर्चा की और यह भी बताया कि कैसे उन्होंने 40 की उम्र में 10 किलो वजन घटाया था। जानते हैं उनकी यंग लुक के पीछे की कड़ी मेहनत को।
श्वेता का मानना है कि फिटनेस केवल पतले दिखने के लिए नहीं, बल्कि हेल्दी और एक्टिव रहने के लिए जरूरी है। यही वजह है कि वह अपनी डेली लाइफ में अलग-अलग तरह की एक्सरसाइज शामिल करती हैं।श्वेता के मुताबिक, “वर्कआउट को बोझ नहीं बल्कि एक हैबिट बना लेना चाहिए। तभी इसका असर लंबे समय तक रहता है।”
श्वेता अपनी डाइट को लेकर बेहद कॉन्शियस रहती हैं। उन्होंने कई बार बताया है कि वजन कंट्रोल करने के लिए उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट की मदद ली और अपने खान-पान में कुछ सख्त बदलाव किए। एक्ट्रेस रोजाना के आहार से चावल और ऑयली फूड दूर रखती हैं। साथ ही शुगर, जंक फूड और लेट नाइट स्नैकिंग को अलविदा कहा। उनकी प्लेट में ज्यादातर ये हेल्दी ऑप्शन्स रहते हैं-
बेटे के जन्म के बाद श्वेता का वजन 73 किलो तक पहुंच गया था। कई महिलाओं की तरह उन्होंने भी प्रेग्नेंसी के बाद वेट गेन का सामना किया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। डेडिकेशन और स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल के दम पर 40 की उम्र पार करने के बाद भी उन्होंने करीब 10 किलो वजन घटाया। वहीं 44 की उम्र में 25 की लगती हैं एक्ट्रेस।
फिटनेस के साथ-साथ उनकी स्किन भी नेचुरली ग्लो करती है। श्वेता का मानना है कि “जितनी अहमियत आप अपनी बॉडी को देती हैं, उतनी ही स्किन को भी देनी चाहिए।”वो हमेशा हाइड्रेटेड रहती हैं और दिनभर खूब पानी पीती हैं।स्किन पर केमिकल-बेस्ड प्रोडक्ट्स से ज्यादा होम रेमेडी और नेचुरल केयर को प्राथमिकता देती हैं।भरपूर नींद लेना उनकी ब्यूटी रूटीन का अहम हिस्सा है, जिससे चेहरा हमेशा फ्रेश दिखता है।