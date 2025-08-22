Aryan Khan Fitness: हेल्दी रहने के लिए क्या करतें हैं आर्यन खान, जानें कैसे रहते हैं इतने फिट

बचपन से ही र्यन खेलों में खाफी सक्रीय रहे हैं और खास बात ये है कि उनके घर, मन्नत में ही एक जिम है. हालांकि, इसके बावजूद भी वो मुंबई और लंदन के कुछ जिम से खास प्रशिक्षण लेते हैं. आर्यन ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं और कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। इसके साथ ही आर्यन को फुटबॉल खेलना पसंद है और उन्होंने लंदन में फुटबॉल की ट्रेनिंग भी ली है. यह सब आर्यन ने तब किया जब वो किशोर थे. इसके बाद से ही फिट रहने के लिए आर्यन नियमित रूप से जिम में वर्कआउट करते हैं और अपनी फिटनेस पर काम करते हैं।आर्यन ने विभिन्न मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेनिंग ली है, जो उनकी फिटनेस और आत्म-रक्षा कौशल को बढ़ावा देते हैं।