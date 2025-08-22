Patrika LogoSwitch to English

Aryan Khan Fitness: हेल्दी रहने के लिए क्या करतें हैं आर्यन खान, जानें कैसे रहते हैं इतने फिट

Aryan Khan : मशहूर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान स्वस्थ रहने के लिए एक संतुलित और पौष्टिक आहार का पालन करते हैं। हालांकि, डाइट के साथ ही उनके नियमित वर्कआउट और खेलों में सक्रिय भागीदारी भी उनके फिटनेस का राज है।

Aug 22, 2025

Aryan Khan Bads Of Bollywood (Image Source- Aryan Khan Instagram fan page)

Aryan Khan Diet: किंग खान के बेटे आर्यन खान आजकल अपनी आने वाली वेब सीरीज के लिए चर्चा में बने हुए हैं। आर्यन खान ने फिल्मी दुनिया में डेब्यू कर लिया है। खास बात ये है कि उन्होंने एक्टिंग नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग से करियर की शुरुआत की है। आर्यन के डायरेक्शन में बनी 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का हाल ही में प्रीव्यू लॉन्च इवेंट में आर्यन काफी फिट नजर आ रहे थे. अगर आप भी आर्यन खान की फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है।

आर्यन खान को ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट

Mensxp की रिपोर्ट के अनुसार, आर्यन खान फिट रहने के लिए हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल का पालन करते हैं। इसी के साथ वो नियमित वर्कआउट और खेलों में सक्रिय भागीदारी रखते हैं। वह ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं और उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। इसके अलावा, उन्हें फुटबॉल खेलना भी पसंद है।

डाइट में क्या खाते हैं आर्यन खान (Aryan Khan Diet)

बॉलीवुड सितारों की फिटनेस दिनचर्या के बारे में रिपोर्ट के आधार पर आर्यन कम वसा वाले प्रोटीन, पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां, साबुत अनाज, तथा मात्रा नियंत्रण पर जोर देते हुए सावधानीपूर्वक भोजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कैसे रहते हैं इतने फिट ( Aryan Khan Fitness)

बचपन से ही र्यन खेलों में खाफी सक्रीय रहे हैं और खास बात ये है कि उनके घर, मन्नत में ही एक जिम है. हालांकि, इसके बावजूद भी वो मुंबई और लंदन के कुछ जिम से खास प्रशिक्षण लेते हैं. आर्यन ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं और कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। इसके साथ ही आर्यन को फुटबॉल खेलना पसंद है और उन्होंने लंदन में फुटबॉल की ट्रेनिंग भी ली है. यह सब आर्यन ने तब किया जब वो किशोर थे. इसके बाद से ही फिट रहने के लिए आर्यन नियमित रूप से जिम में वर्कआउट करते हैं और अपनी फिटनेस पर काम करते हैं।आर्यन ने विभिन्न मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेनिंग ली है, जो उनकी फिटनेस और आत्म-रक्षा कौशल को बढ़ावा देते हैं।

लाइफस्टाइल

Published on:

22 Aug 2025 01:40 pm

Hindi News / Lifestyle News / Aryan Khan Fitness: हेल्दी रहने के लिए क्या करतें हैं आर्यन खान, जानें कैसे रहते हैं इतने फिट

