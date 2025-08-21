Patrika LogoSwitch to English

Hibiscus Hair Benefits: गुड़हल और ये चीजें मिलाकर लगाएं, मिलेंगे सिल्की-शाइनी बाल

Hibiscus Hair Benefits: गुड़हल का फूल बालों को नेचुरली सिल्की, शाइनी और मजबूत बनाने में बेहद फायदेमंद है। जानें गुड़हल का पानी, पाउडर और पेस्ट बनाने का तरीका और इसके चमत्कारी फायदे।

भारत

Dimple Yadav

Aug 21, 2025

Hibiscus Hair Benefits
Hibiscus Hair Benefits (Photo- freepik)

Hibiscus Hair Benefits: गुड़हल का फूल सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि सेहत और खासकर बालों के लिए भी बेहद उपयोगी माना जाता है। आयुर्वेद में इसे बालों का वरदान बताया गया है। यह फूल बालों को नेचुरल तरीके से मजबूत, सिल्की और शाइनी बनाने में मदद करता है। अगर आप महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से परेशान हो चुके हैं, तो गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल आपके लिए नेचुरल सॉल्यूशन हो सकता है।

बालों में गुड़हल का इस्तेमाल कैसे करें?

गुड़हल का पानी

सबसे आसान तरीका है गुड़हल का पानी बनाकर बालों में लगाना। इसके लिए ताजे फूलों को अच्छी तरह धोकर पानी में उबाल लें। ठंडा होने के बाद पानी को छान लें और स्प्रे बोतल में भर लें। रात को सोने से पहले इसे बालों की जड़ों में स्प्रे करें। नियमित उपयोग से बाल रेशमी और मुलायम हो जाते हैं।

गुड़हल का पाउडर

अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गुड़हल के फूलों को सुखाकर बारीक पीस लें और एयरटाइट डिब्बे में रख लें। जब भी जरूरत हो, एक कटोरी में इसका पाउडर पानी में घोलकर पेस्ट बना लें। इसे बालों में 10–15 मिनट लगाकर हल्के शैंपू से धो लें। यह बालों को गहराई से पोषण देता है।

गुड़हल का पेस्ट

ताजे फूलों को धोकर मिक्सी में पीस लें और पेस्ट बना लें। यह पेस्ट सीधे बालों में लगाया जा सकता है। अगर चाहें तो इसमें दही मिलाकर जड़ों से लेकर बालों के सिरों तक अच्छे से लगाएं। 30 मिनट बाद साधारण पानी या माइल्ड शैंपू से धो लें। यह हेयर पैक बालों की मजबूती बढ़ाता है और रूखेपन को कम करता है।

रिसर्च क्या कहती है?

वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि गुड़हल के फूल और पत्तियां दोनों ही बालों के विकास और झड़ने से रोकने में मददगार हैं। इसमें मौजूद नेचुरल कंपाउंड्स स्कैल्प को पोषण देते हैं और नए बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

21 Aug 2025 11:56 am

Hindi News / Lifestyle News / Hibiscus Hair Benefits: गुड़हल और ये चीजें मिलाकर लगाएं, मिलेंगे सिल्की-शाइनी बाल

