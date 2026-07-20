जियोस्टार के अनुसार, 2025 के दौरान दर्शकों ने बिग बॉस के लिए 9.32 अरब से अधिक वोट डाले। JioHotstar पर 4.3 करोड़ लाइव चैट संदेशों का आदान-प्रदान हुआ। नेटवर्क का दावा है कि शो देखने वाले हर चार में से लगभग तीन दर्शकों ने किसी न किसी रूप में शो के साथ इंटरैक्ट भी किया। बिग बॉस की बज सोशल मीडिया पर भी देखने को मिली। जियोस्टार के मुताबिक, 2025 के दौरान शो से जुड़े कंटेंट पर 1.7 Billion से अधिक सोशल एंगेजमेंट दर्ज किए गए, जबकि करीब 3 करोड़ यूजर-जनरेटेड मीम्स बनाए गए। इससे टीवी के बाहर भी शो की चर्चा लगातार बनी रही। बता दें, जियोस्टार का कहना है कि इसकी पहुंच अन्य सभी रियलिटी शो की तुलना में 3.5 गुना अधिक है।