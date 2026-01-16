‘कसूर’ फिल्म की हीरोइन Lisa Ray का 25 साल बाद खुलासा, बॉलीवुड से दूरी बनाने की सामने आई वजह

एक्ट्रेस ने पोस्ट में आगे लिखा- “उस रुकावट और गहराई के दौर के बाद, मैंने इंडी फिल्में करना शुरू किया। कम बजट की। ये फिल्में कमर्शियल नहीं थीं, बल्कि पॉजिटिविटी और कला पर आधारित थीं। इनमें से कई अब मिलती भी नहीं और शायद यह ठीक ही है। ये फिल्में मजेदार से लेकर ऑस्कर लायक तक थीं। इनमें काम करते हुए मैं खुद को नए तरीकों से आजमा पाई, भारत की इंडस्ट्री के दबाव से दूर। ये पुरानी तस्वीरें मुझे याद दिलाती हैं कि मैं कभी कितनी प्यारी लगती थी। लेकिन प्यारा दिखना कभी असली मुद्दा नहीं था। असल काम था… खुद को समझना, अपने अंदर झांकना और दूसरों की उम्मीदों का बोझ उतारकर अपने असली रूप में लौटना। मैं उस सफर के लिए आभारी हूं, जिसने मुझे सिखाया कि जब सारी निगाहें हट जाती हैं, तब मैं असल में कौन हूं। समय ने मुझे मिटाया नहीं, उसने मुझे सिखाया और समझाया।”