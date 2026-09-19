इंदिरा-अटल के भाषण से लेकर राहुल के ‘छात्रों की गूंज’ तक, इंदौर ने देखी हर दौर की सियासत

अब भाजपा-कांग्रेस की राजनीति का नया मंच जेन-जी से संवाद का है। नेताओं के लंबे भाषण और औपचारिक मंच के बजाय युवाओं तक पहुंचने के तरीके भी बदल रहे है। इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज से पहले कांग्रेस ने कॉलेज, कैफे, लाइब्रेरी और हॉस्टल में छात्रों से संपर्क किया। जेमिंग सेशन, क्रिकेट, जींस-टीशर्ट में अनौपचारिक मुलाकात, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सीधे सवाल-जवाब इसके नए तरीके है। भाजपा भी जेनजी के लिए वन-वे मैसेजिंग से टू-वे संवाद की ओर बढ़ चुकी है। विश्वविद्यालयों में सीधे संवाद, सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म और युवा टीमों के जरिए संपर्क बढ़ाया जा रहा है। जुलाई में दिल्ली भाजपा ने 'युवा संवाद' में छात्रों से सीधे बातचीत भी की।