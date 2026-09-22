सीएम मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर के लिए बड़ा प्लान, एक्स पर किया खुलासा

CM Mohan Yadav : एमपी के ग्वालियर को बड़ी सौगात मिली है। यहां के श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैगनेट सिटी (SADA) में एशिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके लिए चिन्हित भूमि का 2 दिन पहले ही निरीक्षण किया। उन्होंने दूरसंचार विभाग के सचिव, केंद्र व राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ TMZ का जायजा लिया। अब सीएम मोहन यादव भी एक्टिव हो गए हैं। वे ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में निवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स एकाउंट पर इस संबंध में जानकारी दी।