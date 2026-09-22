स्टूडेंट के लिए बड़ी राहत, MPPSC की परीक्षा में शामिल स्टूडेंट देख सकेंगे आंसरशीट

2019 की परीक्षाओं में 49 तो 2024 में दो दर्जन से अधिक याचिकाएं परीक्षा परिणामों के खिलाफ कोर्ट पहुंची। इनमें राज्य सेवा परीक्षाओं में मूल्यांकन, प्रश्नों के उत्तर और परिणाम पर सवाल उठते रहे हैं। विधानसभा में भी आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थियों को उत्तरपुस्तिका और अंकसूची दिखाने की व्यवस्था करने को लेकर सवाल उठ चुके हैं। सरकार ने कोर्ट में लंबित मामलों के कारण प्रक्रिया प्रभावित होने की जानकारी दी थी।