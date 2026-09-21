बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम, जाते-जाते फिर सक्रीय हुआ मानसून, कई जिलों में होगी भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार तक निम्न दवाब का क्षेत्र उत्तर अंडमान सागर के आसपास बना था, जो रविवार को आगे बढ़ा है। अनुमान है कि, यही सिस्टम पश्चिम-उत्तर दिशा में बढ़कर मजबूत होगा। इसके अलावा, 21 सितंबर यानी आज भी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जो 22 सितंबर को और अधिक मजबूत हो सकता है। इन दोनों सिस्टमों के असर से 23 सितंबर से एक बार फिर प्रदेश में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं, 24 सितंबर से इसके प्रभाव से कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।