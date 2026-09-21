सिमी ग्रेवाल से ब्रेकअप और BCCI से कानूनी जंग: मैदान से लेकर कोर्ट तक ‘टाइगर’ के चर्चित किस्से

बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय टीम के कप्तान रहे पटौदी ने एक बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (bcci) के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था। बात उस समय की है जब बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दावा किया था कि उन्हें आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल में कंसलटेंट बनाया गया था, लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें 1.16 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। पटौदी ने याचिका में दावा किया था कि कंसलटेंट पद के लिए बीसीसीआई ने 1 अक्टूबर 2007 को उन्हें 5 सालों के लिए अनुबंधित किया था। इसके लिए एक करोड़ रुपए सालाना देने का अनुबंध था। यह करार बीच में ही खत्म कर दिया गया और शर्तों को बोर्ड ने नहीं माना। इसके बाद अगस्त 2008 में 50 लाख ही मिल सके। इसके बाद अक्टूबर 2010 में बीसीसीआई ने उन्हें आईपीएल के नए नियमों के अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल में रखने को कहा, लेकिन पैसों का इसमें कोई जिक्र नहीं था। ऐसे में पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया लेकिन बाकी रुपए पटौदी को नहीं मिल सके। इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया था, इस बीच 22 सितंबर 2011 को उनका इंतकाल हो गया।