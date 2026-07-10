बड़े काफिले को छोड़ बुलेट पर बैठे सीएम मोहन यादव, नागदा में दिखा अलग अंदाज

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागदा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात भी दी। विद्यालय में प्रथम चरण में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई शुरू होगी। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों के प्रवेश के साथ कुल 200 सीटों पर शिक्षण प्रारंभ होगा। इनमें 25 प्रतिशत सीटें शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत आरक्षित रहेंगी। प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 3 अगस्त से नियमित कक्षाएं संचालित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि अनुशासन, उत्कृष्टता और राष्ट्रीय मूल्यों के निर्माण का सशक्त माध्यम है।