बीजेपी विधायक ने ही दिए जमीन के दस्तावेज, दिग्विजय सिंह ने खोली पोल, सरकार सांसत में

Digvijaya Singh- उज्जैन स्थित वीर भारत न्यास ट्रस्ट को एक रुपए की लीज पर जमीन दिए जाने के मामले में अब प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों- बीजेपी और कांग्रेस के भीतर अंत:कलह मच गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोमवार को बड़वानी प्रवास के दौरान एक बार फिर अपने बयान को दोहराते हुए जीतू पटवारी Jitu Patwari के द्वारा भूमि आवंटन में लगाए आरोपों को खारिज किया। दिग्विजय ने कहा, उन्होंने दस्तावेजों की खुद जांच कराई। इतना ही नहीं, उन्होंने मामले में बीजेपी की भी पोल खोल दी। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज सत्ताधारी दल के ही एक विधायक ने मुझे उपलब्ध कराए थे। हालांकि उन्होंने विधायक का नाम नहीं बताया, लेकिन उनके बयान से आलोट विधायक चिंतामणी मालवीय का नाम चर्चा में आ गया। बीजेपी संगठन में भी इस बयान को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है।