25 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

Bhopal Sealing Drive: लो-लाइन एरिया में अफसरों के बंगले बन रहे बाधा, मास्टर प्लान अटकने की ये हैं 5 वजह

Bhopal Sealing Drive: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भोपाल मास्टर प्लान लागू नहीं हो पा रहा है, पिछले 2021 और 2031 के ड्राफ्ट विभिन्न गड़बड़ियों के कारण रुक गए।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Sep 25, 2026

अफसरों के बंगले, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

अफसरों के बंगले, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)

Bhopal news: सुप्रीम कोर्ट मास्टर प्लान जारी करने सरकार को निर्देश दे रहा है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है।। 2021 की ड्राफ्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसमें तालाब किनारे अनुमतियां व अन्य गड़बड़ियों को लेकर तत्कालीन सांसद ने आपत्ति ली और ड्राफ्ट रुक गया। इसके बाद बने 2031 के ड्राफ्ट में लो-लाइन एरिया में अफसरों के दस गुना क्षेत्रफल के आवास भारी पड़े। ये स्थितियां जारी है, जो शहर के नियोजित विकास में बाधा बनी हुई है। एक माह में ड्राफ्ट की बात हो रही है, लेकिन इसमें मिक्स लैंड यूज ही नही, वन-जलस्रोत, तालाब, वन क्षेत्र, बाघ कॉरिडोर, नालों से निर्माण की दूरी, मास्टर प्लान रोड समेत पुराने भोपाल के लिए अलग से प्रावधान करना बड़ी चुनौती।

अब ये नए दावे

अब प्रशासन भोपाल विजन 2047 और ईज ऑफ लिविंग को जोड़कनया मेट्रोपॉलिटन प्लान बनाने का दावा कर रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि जो तंत्र पिछले 20 सालों में 2021 और 2031 का प्लान लागू नहीं कर पाया, वह 2047 का खाका कब तक तैयार करेगा? तब तक राजधानी का विकास कैसे होगा?

प्लान अटकने की ये पांच वजह

  1. संशोधन से बदलाव, प्लान का क्या कामः 2005 के प्लान की का समय खत्म होने के बाद स्मार्ट सिटी, कॉलेज, मॉल और सेंट्रल बिजनेस जोन, वेटलैंड रूल्स के लिए संसोधन कर प्लान में शामिल किया। इससे नया मास्टर प्लान लागू करने की प्रशासनिक इच्छाशक्ति खत्म हो गई।
  2. लो-डेंसिटी में अफसरों के निर्माण, विवाद उठा तो ड्राफ्ट रद्दः 2021 के ड्राफ्ट में तालाब किनारे लो-डेंसिटी जोन में निर्माण, व्यावसायिक गतिविधियों और मैरिज गार्डनों को छूट देने के प्रावधान किए। 2031 के ड्राफ्ट में भी केरवा-कलियासोत में अवैध निर्माण और ग्रीन जोन से छेड़छाड़ हुई। बड़े अफसरों ने लो-डेंसिटी में 600 वर्गफीट की जगह 6000 वर्ग फीट निर्माण कर लिया। इसका विरोध हुआ। ड्राफ्ट वापस ले लिया गया।
  3. अंतिम मुहाने पर सरकार का यू-टर्न: 2031 ड्राफ्ट में संयुक्त संचालक एसएन मिश्रा ने बदलाव किए। ऑनलाइन सुनवाई की। शासन ने आपत्तियों को समायोजित कर अंतिम ड्राफ्ट पर फिर सुझाव आपत्ति की। धारा 19 (3) के तहत अंतिम नोटिफिकेशन के आदेश तत्कालीन पीएस ने जारी कर दिए, लेकिन सरकार के चेहरे बदले। अंतिम अधिसूचना प्रेस में प्रकाशन के लिए भेज ही दी गई थी कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक पत्र जारी कर 5000 आपत्तियों के आधार पर जनता की असहमति बताकर 2047 बनाने की बात कर दी।
  4. एफएआर की बिक्री से बाधाः ग्रीन फिल्ड यानी विस्तारित निवेश क्षेत्र में निर्माण के लिए बेसिफ एफएआर के लिए भी शासन को भुगतान का प्रावधान किया। किनारों पर महज 0.25 एफएआर तय कर ज्यादा निर्माण पर इसकी खरीदी का नियम बनाया, इसका बिल्डर्स ने विरोध भी ड्राफ्ट रद्द होने का सबब बना।
  5. अनुमान के अनुसार नहीं बढ़ी आबादीः 2005 तक प्लानिंग एरिया में 18 लाख आबादी आंकलित की थी. लेकिन ये आबादी 2011 में हुई। 2021 तक के ड्राफ्ट में 26 लाख की आबादी अनुमानित की, जो अभी 2026 में हो रही है। ऐसे में आबादी की तुलना में एक्सपायर प्लान ही उचित लगा और सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन ने रूचि नहीं ली।

हमने शहर के लिए प्लान तय किया था। प्लान में काफी मेहनत करना पड़ती है। शहर विकास के लिए प्लान को लागू करना चाहिए।- वीपी कुलश्रेष्ठ, रिटायर्ड टाउन प्लानर

राजगढ़ में अस्पताल का टॉयलेट जाम होने पर सफाई करने पहुंचा कर्मचारी, सीट में फंसा मिला भ्रूण

ये भी पढ़ें
civil hospital biaora

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2026 07:36 am

Published on:

25 Sept 2026 07:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal Sealing Drive: लो-लाइन एरिया में अफसरों के बंगले बन रहे बाधा, मास्टर प्लान अटकने की ये हैं 5 वजह

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 7 शहरों में एक साथ शुरु होंगी 351 बसें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिखाएंगे हरी झंडी

Chief Minister Accessible Transport Service
भोपाल

एमपी में उठी मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक्शन की मांग, चुनाव आयोग समेत सभी कलेक्टर ऑफिसों को घेरेगी कांग्रेस

Congress Press Confrence
भोपाल

Nitin Nabin: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एमपी के लिए की तीन और नियुक्ति

nitin nabin
भोपाल

FIR के बाद छलका जहांगीराबाद के पूर्व TI का दर्द, वीडियो में कही बड़ी बात

Lawyer Assault Case
भोपाल

फास्ट फूड खाने वाले सावधान ! भोपाल में यूज हो रहा घटिया ‘पाम ऑयल’, हो सकती पेट की गंभीर बीमारी

फास्ट फूड, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.