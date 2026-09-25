पीएम नरेंद्र मोदी को जिताने 2014 में काशी पहुंच गए थे चंद्रशेखर, अब मिला बड़ा दायित्व

भारतीय जनता पार्टी में सांगठनिक बदलावों की झड़ी लगी है। इसी कड़ी में 24 पूर्णकालिक संगठन पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इनमें मध्यप्रदेश के लिए संगठन महामंत्री के रूप में चंद्रेशखर को भेजा गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को उनके नाम की घोषणा की। शिवप्रकाश को भी राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री के तौर पर एमपी संगठन का जिम्मा दिया है। मध्यप्रदेश भाजपा में संगठन महामंत्री का पद कई माह से खाली था। 31 जनवरी को तत्कालीन महामंत्री हितानंद को आरएसएस ने वापस बुला लिया था। अब उनकी जगह चंद्रशेखर को यह जिम्मेदारी दी गई है। वे मूलत: यूपी के हैं। खास बात यह है कि चंद्रशेखर, सन 2014 में काशी में पीएम नरेंद्र मोदी की जीत की राह प्रशस्त करनेवालों में शुमार हैं। एमपी के संगठन महामंत्री के रूप में अब उन्हें बड़ा दायित्व दिया गया है।