भोपाल में रिटायर्ड IAS की हत्या, दो दिन पहले रखे नौकर पर शक, जांच में जुटी पुलिस

Bhopal Retired IAS murder case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या का मामला सामने आ रहा है। यह घटना राकेश अग्रवाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूरजनगर स्थित उनके घर में घटित हुई। पुलिस को दो दिन पहले रखे गए नौकर पर शक है जो फिलहाल गायब है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी और एफएसएल खखंगाले जा रहे है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने घर के अंदर वारदात को अंजाम दिया है।