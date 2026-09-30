भोपाल की 70 दुकानों की कड़वी हकीकत, मिठाई में निकल रहे कीड़े-इल्ली, कोई एक्सपायरी नहीं

अक्टूबर 2020 से नियम तय है कि मिठाई के सामने दर के साथ उसकी मैन्युफेक्चरिंग डेट व एक्सपायरी डेट अवश्य लिखे, ताकि उपभोक्ताओं को पता हो कि वह जो मिठाई ले रहा है वह कितनी पुरानी है। हैरानी ये कि खाद्य सुरक्षा की टीम बीते दो माह में 70 मिठाई दुकानों पर पहुंची, लेकिन एक्सपायरी पर कोई सवाल जवाब नहीं किया। ये नापतौल व खाद्य औषधी दोनों ही विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसे में जाहिर है कि खाद्य विभाग केवल सैंपलिंग की रस्म अदायगी कर छोड़ देता है, जबकि रोज बिक रही बासी और पुरानी मिठाइयों पर किसी का ध्यान नहीं है।