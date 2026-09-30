30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

भोपाल की 70 दुकानों की कड़वी हकीकत, मिठाई में निकल रहे कीड़े-इल्ली, कोई एक्सपायरी नहीं

No Expiry In Sweets In Bhopal : खाद्य सुरक्षा की टीम दो माह में 5 दर्जन से ज्यादा मिठाई दुकानों पर पहुंची, नापतौल व खाद्य औषधि दोनों विभागों के जिम्मेदारों की लापरवाही, मिठाई ताजा है या बासी... नहीं लिखी जा रही 'एक्सपायरी डेट'
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Sep 30, 2026

sweets

भोपाल की 70 दुकानों की मिठाई में कोई एक्सपायरी नहीं (फोटो सोर्स- pixabay)

No Expiry In Sweets In Bhopal : भोपाल में मिठाई विक्रेताओं और खाद्य सुरक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सख्त निर्देशों के बावजूद शहर की मिठाई दुकानों पर खुली मिठाइयों के साथ उनकी 'मैन्युफैक्चरिंग डेट' और 'बेस्ट बिफोर' (उपयोग की अंतिम तिथि) नहीं लिखी जा रही है। भोपाल की करीब 70 दुकानों की यह कड़वी हकीकत है। यही कारण है कि चॉकलेट मिठाई में कीड़े-इल्ली तक निकल रहे हैं।

अक्टूबर 2020 से नियम तय है कि मिठाई के सामने दर के साथ उसकी मैन्युफेक्चरिंग डेट व एक्सपायरी डेट अवश्य लिखे, ताकि उपभोक्ताओं को पता हो कि वह जो मिठाई ले रहा है वह कितनी पुरानी है। हैरानी ये कि खाद्य सुरक्षा की टीम बीते दो माह में 70 मिठाई दुकानों पर पहुंची, लेकिन एक्सपायरी पर कोई सवाल जवाब नहीं किया। ये नापतौल व खाद्य औषधी दोनों ही विभागों की जिम्मेदारी है। ऐसे में जाहिर है कि खाद्य विभाग केवल सैंपलिंग की रस्म अदायगी कर छोड़ देता है, जबकि रोज बिक रही बासी और पुरानी मिठाइयों पर किसी का ध्यान नहीं है।

टेस्ट ऑफ छेना मंदाकिनी स्क्वायर कोलार रोड पर चॉकलेट मिठाई के पैकेट में कीड़े- इल्लियां निकली। खाद्य टीम ने शिकायत के आधार पर जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मिठाई के टुकड़ों में इल्ली नजर आई। इसका वीडिय़ो भी बनाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने यहां से गुलाब मैंगो चॉकलेट स्वीट, मटर मातृ एवं नमकीन सेव, मिल्क केक, मैंगो चॉकलेट स्वीट के नमूने लिए। नमूनों को नियमानुसार सीलबंद कर खाद्य विश्लेषक, सक्षम खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को जांच व विश्लेषण के लिए भेजा है।

टीम ने संतननगर में खाद्य टीम ने मोहनदास भोजराजमल किराना सोयाबीन ऑयल का नमूना लिया। इसके साथ ही बजरंग किराना, संतनगर से मस्टर्ड ऑयल का नमूना लिया।

कीड़े वाली चॉकलेट पर रोक नहीं

हैरानी की बात ये है कि मिठाई- चॉकलेट के डिब्बों में कीड़े- इल्लियां नजर आने के बावजूद इनपर रोक नहीं लगाई गई। सिर्फ नमूने लेकर जिम्मेदारी पूरी कर ली गई। ये मिठाई के बंद पैकेट बेच दिए जाते हैं और इनका कोई उपयोग कर लेता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होना निश्चित है।

इधर खाद्य सुरक्षा नियंत्रक, पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि मिठाई दुकानों पर लगातार जांच की जा रही है। नियमानुसार बेस्ट बिफोर स्पष्ट करना सुनिश्चित कराया जाएगा।

क्या हैं नियम?:

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर 2020 से देशभर में खुले में बिकने वाली मिठाइयों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें ट्रे और डिस्प्ले पैनल पर जानकारी की बात है। दुकानदारों को काउंटर में रखी मिठाई की ट्रे या कंटेनर पर स्पष्ट रूप से मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर लिखना जरूरी है। यह नियम पैक्ड मिठाइयों के साथ-साथ खुली (लूज) मिठाइयों पर भी समान रूप से लागू होता ह।

प्रेमानंद महाराज से लगाव लगते ही त्यागे सभी रिश्ते-नाते, रसिक दुलारी शरण ने छोड़ दी दुनिया

ये भी पढ़ें
प्रेमानंद महाराज और शिष्य रसिक दुलारी शरण Image Credit- Patrika enhanced AI Grok

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2026 08:57 am

Published on:

30 Sept 2026 08:57 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल की 70 दुकानों की कड़वी हकीकत, मिठाई में निकल रहे कीड़े-इल्ली, कोई एक्सपायरी नहीं

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल की तरह एमपी के 8 धार्मिक शहरों का भी बनेगा मास्टर प्लान, ‘वॉक टू वर्क’ की मिलेगी सुविधा

MP religious cities master plan like bhopal master plan
भोपाल

भोपाल में रिटायर्ड IAS की हत्या, दो दिन पहले रखे नौकर पर शक, जांच में जुटी पुलिस

Bhopal Retired IAS murder case bhopal servant suspected
भोपाल

एमपी को 3774 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, 4 लेन से सीधे जुड़ेंगे 8 जिले

भोपाल के पश्चिमी बायपास की आधारशिला रखेंगे अमित शाह
भोपाल

एमपी में बीजेपी के लिए बढ़ी चुनौती, बड़े नेताओं की अनबन से धड़ों में बंट रहे कार्यकर्ता

bjp
भोपाल

गुना में बीजेपी जिलाध्यक्ष को जमीन पर बैठना पड़ा, विधायक प्रियंका मीणा से संगठन नाराज

चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीणा - image facebook.com/priyankameenaind
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.