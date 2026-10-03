524 किलोमीटर दूर मिला भोपाल के रिटायर्ड IAS का मोबाइल, फ्रॉड केस में गवाही से पहले हत्या, 5 एंगल से जांच

Bhopal Retired IAS Murder Case: भोपाल में रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल (Bhopal Retired IAS Rakesh Agarwal) की हत्या के मामले की जांच में तीन दिन के भीतर अहम तथ्य के तौर पर वित्तीय लेनदेन सामने आया 12 अग्रवाल ने 11 महीने में दो लोगों के खिलाफ 5 करोड़ रुपए निवेश के नाम से धोखाधड़ी करने के केस दर्ज कराए थे। इनमें एक मामला परिचित अजीत पाटनी के खिलाफ एक करोड़ रुपए का है, जबकि दूसरे मामले में एक अन्य निवेशक पर 4 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया था। दोनों मामलों की सुनवाई कोर्ट में जारी है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में महत्वपूर्ण गवाही होनी थी।