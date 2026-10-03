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गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों पर खतरा, सुरक्षा बढ़ाई, कई नेताओं की हरेक गतिविधि पर नजर रख रही पुलिस

Amit Shah : गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों का खतरा, तगड़ी की सुरक्षा व्यवस्था
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भोपाल

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deepak deewan

Oct 03, 2026

Amit Shah

अमित शाह - image credit patrika

Amit Shah : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में हैं। वे 3 अक्टूबर को अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्यप्रदेश में नक्सलमुक्ति के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का यह पहला मप्र दौरा है। वे उच्च स्तरीय बैठकों के साथ अन्य आयोजनों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह आज भौरी स्थित आइसर में 500 करोड़ की लागत वाले अत्रि कैंपस की आधारशिला रखेंगे। वे गोपालक सम्मेलन में संबोधन देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उनके कार्यक्रमों पर विरोध प्रदर्शनों का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए पुलिस कांग्रेस नेताओं की हरेक गतिविधियों पर नजर रख रही है। एक कांग्रेस नेता को उनके कार्यालय में ही हिरासत में भी लिया गया है।

शुक्रवार रात 12.15 बजे भोपाल पहुंचे

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार रात 12.15 बजे भोपाल पहुंचे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह रात्रि में भारतीय वायुसेना के विमान से भोपाल आए। सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विमानतल पर उनका स्वागत किया। अमित शाह आज शनिवार को भेल दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें 35 हजार से अधिक गोपालक व सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियों के सदस्य शामिल होंगे। वे नए आपराधिक कानूनों के पालन में मप्र की नब्ज भी टटोलेंगे।

भौरी के आइसर में अत्रि कैंपस की रखेंगे आधारशिला

अमित शाह आज भौरी के आइसर में अत्रि कैंपस की आधारशिला रखेंगे। 52 एकड़ में 'अत्रि' रिसर्च एवं इनोवेशन कैंपस बनेगा। यहां एआई-रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, मेडिकल डिवाइस, ड्रोन, एडवांस्ड मैटेरियल्स, क्लाइमेट साइंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च होंगे। 500 करोड़ की लागत होगी।

कांग्रेस नेता को उनके कार्यालय में ही हिरासत में लिया

उधर, केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू की है। भोपाल भर में सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं पर गहरी नजर रखी जा रही है। नरेला में कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला को आफिस में नजरबंद किया गया है।

गृहमंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा

शुक्रवार रात भोपाल आए गृहमंत्री अमित शाह
अनेक कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत
केंद्रीय गृहमंत्री के भोपाल दौरे पर पुलिस सतर्क
कांग्रेस नेता को किया नजरबंद
शहर में आज कई कार्यक्रम
500 करोड़ के अत्रि कैंपस का शिलान्यास करेंगे गृहमंत्री
नक्सलमुक्ति के बाद शाह पहली बार मप्र पहुंचे
अब नशा मुक्ति का लक्ष्य

किसी अपने ने ही करवाया रिटायर्ड आइएएस का कत्ल! राकेश अग्रवाल केस में पुलिस का बड़ा खुलासा

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Updated on:

03 Oct 2026 07:04 am

Published on:

03 Oct 2026 06:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों पर खतरा, सुरक्षा बढ़ाई, कई नेताओं की हरेक गतिविधि पर नजर रख रही पुलिस

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