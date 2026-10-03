गृह मंत्री अमित शाह के लिए घेरा भोपाल, कारों के लिए बदला ट्रैफिक, शहर के अंदर नहीं आ सकेंगी बसें

Amit Shah Bhopal Visit : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार रात भोपाल आए। वे आज अनेक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश में नक्सलमुक्ति के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार प्रदेश आए हैं। अब नशा मुक्ति सबसे अहम लक्ष्य है। अमित शाह आज दिनभर व्यस्त रहेंगे। अनेक आयोजनों में हिस्सा लेने के साथ ही उच्चस्तरीय बैठकों में भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज भौरी के आइसर में अत्रि कैंपस की आधारशिला रखेंगे और गोपालक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए भोपाल में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उनके दौरे के मद्देनजर शहरभर में कार, बाइकों आदि के लिए कई मार्गों को परिवर्तित किया गया है। बाहर से आनेवाली बसें भी शहर के अंदर नहीं आ सकेंगी।