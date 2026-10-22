MP के 3 शहरों में बनेंगे किफायती और लग्जरी आवास, 3000 करोड़ में बनेंगे फ्लैट

जबलपुर के धन्वंतरि नगर में 480 करोड़ रुपए की योजना को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। करीब 6.36 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस मिश्रित परियोजना में 1, 2, 3 और 4 बीएचके के फ्लैट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानें और ऑफिस स्पेस बनाए जाएंगे। यहां 60 मीटर तक ऊंची इमारतें प्रस्तावित हैं, जो शहर की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल होंगी। योजना में बड़े आकार के 38 ऑफिस हॉल और 112 दुकानें बनाने की तैयारी है। पार्किंग के लिए एक हजार से अधिक स्थान विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।