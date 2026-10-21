मुंडन संस्कार के बाद पीतांबर पहन कान्हा बने 72 नौनिहाल

ग्वालियर. छोटे-छोटे बच्चे पीतांबर धारण किए हुए भगवान झूलेलाल मंदिर में यशोदानंदन कान्हा के प्रतिरूप दिखाई दे रहे थे और उनके अभिभावकों के मन में खुशी थी कि उनके बालक दशहरे के शुभ अवसर पर अपना मुंडन कराकर संस्कारों की पाठशाला मेंं कदम रख चुके हैं। यह दृश्य दानाओली स्थित झूलेलाल मंदिर में दिखाई दिया, जहां पूज्य सिंध हिन्दू जनरल पंचायत ने 26वें सामूहिक मुंडन संस्कार का आयोजन किया था। दशहरे के दिन 72 बच्चों का मुंडन किया गया। बच्चों को नहाने के लिए गुनगुने पानी की व्यवस्था भी की गई, तत्पश्चात परंपरा अनुसार मुल्तानी मिट्टी एवं बच्चों के सिर पर मक्खन लगाने की व्यवस्था की गई। अधिकांशत: बच्चे 1 वर्ष से कम आयु के थे क्योंकि परंपरानुसार बच्चे का प्रथम मुंडन दशहरे पर ही होता है। कार्यक्रम संयोजक पं.अनिल शर्मा व मीडिया प्रभारी अमर माखीजा ने बताया कि बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए धर्मपुरी, निजधाम आश्रम, प्रेमप्रकाश आश्रम, वैकुण्ठ आश्रम, बाबा गरीबदास आश्रम के संतगण एवं सेवाधारी उपस्थित रहे।