‘मेरा दामाद ही कातिल है…’, छतरपुर में 7 मिनट में किया महिला का मर्डर, पति की बातों से घूमा पुलिस का दिमाग

Chhatarpur news: मध्यप्रदेश के छतरपुर शहर की अमलतास कॉलोनी में 17 अगस्त को हुई 25 वर्षीय मालती प्रजापति की हत्या का मामला 60 दिनों के बाद भी उलझा हुआ है। मामले में अब तक न तो पुलिस ने किसी आरोपी की गिरफ्तारी का खुलासा किया है और न ही वारदात की गुत्थी सुलझ पाई है। मामले को पेचीदा बनाने वाले कई पहलू सामने है। एक ओर मालती के मायके पक्ष ने उसके पति सुमन प्रजापति पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। दूसरी ओर पति भी दो बार पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर मामले की जांच कराने की मांग कर चुका है। पुलिस फिलहाल पति को न तो क्लीन चिट दे रही है और न ही उसे आरोपी मान रही है। थाना प्रभारी के मुताबिक, मामले में कुछ संदिग्धों के साक्ष्य जुटाए जा रहे है और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।